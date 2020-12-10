Томас Тухель высказался о расистском скандале в матче «ПСЖ» — «Истанбул»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал расистский скандал в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир».
«Футболисты приняли твёрдое решение. Они проявили солидарность с соперником. У них было много мужества. В раздевалке было ясно, что они хотят показать такую реакцию. Они взрослые и знают, что делают. Я не понимал всей ситуации, слов на поле не слышал, но в раздевалке нам всё было очень понятно. Было необходимо, чтобы мы проявили эту солидарность», — приводит слова Тухеля Goal.
Матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» должен был состояться накануне, 8 декабря, однако был прерван на 7-й минуте из-за четвёртого судьи, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы команд приняли решение увести футболистов с поля. Сам матч перенесли на 9 декабря. В этой встрече парижане разгромили соперника со счётом 5:1.
«ПСЖ» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе Н. «Истанбул Башакшехир» (3) завершил выступление в еврокубках.
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