«Подумайте, прежде чем задавать вопросы!» Конте ответил журналистам после вылета «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча с «Шахтёром» (0:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер» дважды сыграл 0:0 с «Шахтёром», но обыграл эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе? «Шахтёр» пришёл сюда и изменил свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 5: 0, поэтому и изменились. Подумайте, прежде чем задавать вопросы! Вы можете высказать своё мнение, я уважаю его. Однако, я не согласен, потому что считаю, что команда выложилась на полную, сделала всё, что нужно. Невероятно, что за две игры, в которых мы доминировали с «Шахтёром», мы не забили ни одного гола», — приводит слова Конте Football Italia.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замыкает турнирную таблицу (6).