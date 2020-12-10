Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Боруссии» М прямо на поле досматривали матч «Интер» — «Шахтёр» в ЛЧ

Футболисты «Боруссии» М прямо на поле досматривали матч «Интер» — «Шахтёр» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

После матча футболисты «Боруссии» прямо на поле следили за исходом матча «Интер» — «Шахтёр». Ничья в этой встрече позволила «Боруссии» выйти в плей-офф Лиги чемпионов и футболисты клуба эмоционально отпраздновали это событие.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замыкает турнирную таблицу (6) и вылетел из еврокубков.

«Подумайте, прежде чем задавать вопросы!» Конте ответил журналистам после вылета «Интера»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020