Футболисты «Боруссии» М прямо на поле досматривали матч «Интер» — «Шахтёр» в ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

После матча футболисты «Боруссии» прямо на поле следили за исходом матча «Интер» — «Шахтёр». Ничья в этой встрече позволила «Боруссии» выйти в плей-офф Лиги чемпионов и футболисты клуба эмоционально отпраздновали это событие.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замыкает турнирную таблицу (6) и вылетел из еврокубков.