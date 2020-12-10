Горецка: повезло, что «Локомотив» не реализовал свои один-два полумомента

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал домашнюю победу своей команды в шестом туре Лиги чемпионов над московским «Локомотивом» (2:0).

«Нам понадобилось 10 минут, чтобы войти в игру. Повезло, что соперник к тому моменту не реализовал свои один-два полумомента. После этого мы прибавили и показали отличную реализацию. Заслуженно победили.

Всегда приятно забивать голы. Также приятно вносить вклад в успех команды, тем более что у меня на поле есть и другие задачи, кроме взятия чужих ворот. Коман – очень уверенный в себе игрок, отлично чувствует себя в обыгрыше один в один. Он показал сегодня настоящий класс», – цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» обыграла «Локомотив» со счётом 2:0. На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле. На 80-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество хозяев, забив второй гол.

«Бавария» набрала 16 очков и с первого места в группе вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» с 3 очками занял четвёртое место и завершил выступление в еврокубках.