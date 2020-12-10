«Манчестер Сити» повторил рекорд клубов АПЛ по количеству очков в группе ЛЧ

«Манчестер Сити» набрал в группе С Лиги чемпионов 16 очков (5 побед и 1 ничья) и повторил рекордные показатели «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», сообщает Opta Sport.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «горожане» дважды обыграли французский «Марсель» с общим счётом 6:0, дважды победили греческий «Олимпиакос» с общим счётом 4:0, а также набрали 4 очка в двухматчевом противостоянии с «Порту».

Ранее на групповых этапах Лиги чемпионов лишь три английских клуба набирали по 16 очков – «Арсенал» (сезон 2005/2006), «Манчестер Юнайтед» (сезон 2007/2008) и «Тоттенхэм» (сезон 2017/2018).

В шестом туре нынешнего группового этапа «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» победил «Марсель» со счётом 3:0. На 48-й минуте первый гол в ворота гостей забил Ферран Торрес, на 77-й минуте отличился Серхио Агуэро, а на 90-й минуте игрок французского клуба Альваро Гонсалес забил мяч в свои ворота.