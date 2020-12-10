«Реал» установил рекорд по количеству выходов из группы в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов из группы, сообщает Opta.Sport.

В 6-м туре Лиги чемпионов «сливочные» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:0 и заняли первое место в квартете B. Таким образом, «Реал» оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 годы).

В нынешней Лиге чемпионов «Реал» набрал 10 очков. Мадридцы дважды уступили донецкому «Шахтёру» (2:3 – дома и 0:2 – на выезде), дважды обыграли миланский «Интер» (3:2 – дома и 2:0 – на выезде), сыграли вничью с «Боруссией» М в гостях (2:2), а в заключительном туре на домашнем стадионе выиграли у немецкого коллектива (2:0).

Добавим, в матче против «Боруссии» нападающий мадридского клуба Карим Бензема забил 50-й гол в групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.