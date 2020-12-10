Определены все участники плей-офф ЛЧ, Медведева пропустит чемпионат России. Главное к утру

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов, московский «Локомотив» на выезде уступил «Баварии», а также рекорды Салаха, Бензема, «Реала» и «Манчестер Сити» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

2. «Локомотив» проиграл «Баварии» и завершил выступление в еврокубках.

3. Салах побил достижение Джеррарда и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

4. Бензема повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов.

5. Скончался обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси.

6. «Манчестер Сити» повторил рекорд клубов АПЛ по количеству очков в группе ЛЧ.

7. «Нью-Йорк Рейнджерс» возглавил рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

8. Неймар, Бензема и Трубин – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

9. Евгения Медведева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию.

10. Появилась петиция с призывом лишить россиянина Никиту Мазепина места в Формуле-1.