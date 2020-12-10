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«Арсенал» и «Вулверхэмптон» интересуются Макси Гомесом. «Валенсия» готова продать игрока

«Арсенал» и «Вулверхэмптон» интересуются Макси Гомесом. «Валенсия» готова продать игрока
Футбол / Англия 0

Нападающий «Валенсии» Макси Гомес может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Испанский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса и готов расстаться с уругвайцем уже зимой. В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере примерно € 140 млн, однако «летучие мыши» рассмотрят гораздо более скромные предложения.

Продолжить карьеру Гомес может в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересованы два клуба – «Арсенал» и «Вулверхэмптон». «Канониры» следят за игроком уже два года, а «волки» хотят усилить атаку после серьёзной травмы головы, полученной Раулем Хименесом.

Макси Гомес перешёл в «Валенсию» из «Сельты» летом 2019 года за € 14,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 10 матчей в испанской Примере и забил 3 гола.

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