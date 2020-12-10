«МЮ» не уволит Сульшера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов и доступность Почеттино

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, несмотря на итоги выступления в групповом этапе Лиги чемпионов.



В заключительном, 6-м туре «красные дьяволы» уступили «РБ Лейпциг» со счётом 2:3, проигрывая в ходе встречи 0:3. Команда заняла третье место в группе и отправилась в Лигу Европы. В плей-офф Лиги чемпионов помимо немецкого клуба пробился «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» не смутила неудача в главном еврокубке и оно по-прежнему поддерживает Сульшера. К увольнению специалиста боссов клуба не подтолкнул даже тот факт, что экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино остаётся без работы и готов возглавить команду. Отмечается, что в стане манкунианцев не хотят устраивать чехарду тренеров, поэтому намерены сохранить норвежца.



В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» после 10 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Сульшер прокомментировал поражение «МЮ» в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов