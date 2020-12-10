Полузащитник «Локомотива» Иосифов прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов

19-летний полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов в матче 6-го тура группового этапа с «Баварией» (0:2).



«Не получилось сделать всё, что мы хотели. Не очень довольны этим матчем. Николич сказал мне: «Не бойся и покажи свою игру, как показываешь её на тренировках». Жаль, что не удалось реализовать свой момент. Буду работать.



Я получил мяч, пошёл в обводку и прокинул себе на ход. Хотел сильно пробить в ближний угол, но удар не получился. О том, что играю против чемпионов мира, не думал. В голове была лишь мысль, что нужно помочь команде и постараться забить гол», — цитирует Иосифова пресс-служба «Локомотива».



Мюнхенская «Бавария» набрала 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе А. Московский «Локомотив» (3) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

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