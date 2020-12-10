Полузащитник «Локомотива» Иосифов прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов

19-летний полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов в матче 6-го тура группового этапа с «Баварией» (0:2).
«Не получилось сделать всё, что мы хотели. Не очень довольны этим матчем. Николич сказал мне: «Не бойся и покажи свою игру, как показываешь её на тренировках». Жаль, что не удалось реализовать свой момент. Буду работать.
Я получил мяч, пошёл в обводку и прокинул себе на ход. Хотел сильно пробить в ближний угол, но удар не получился. О том, что играю против чемпионов мира, не думал. В голове была лишь мысль, что нужно помочь команде и постараться забить гол», — цитирует Иосифова пресс-служба «Локомотива».
Мюнхенская «Бавария» набрала 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе А. Московский «Локомотив» (3) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.
- 10 декабря 2020
-
10:58
-
10:30
-
10:29
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:19
-
07:50
-
07:23
-
06:53
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34
-
04:20
-
04:01
-
03:41
-
03:17
-
02:59
-
02:36
-
02:18
-
01:57
-
01:40
-
01:31
-
01:12
-
00:56
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20