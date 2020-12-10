Зинедин Зидан достиг отметки в 150 побед в качестве главного тренера «Реала»

9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0. Эта победа стала 150-й для Зинедина Зидана в качестве главного тренера «сливочных», сообщает пресс-служба «Реала».



Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.



В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее расположился «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замкнул турнирную таблицу (6).

Источник: Зинедин Зидан намерен покинуть «Реал» по окончании сезона