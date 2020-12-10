«Наполи» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 10 декабря, состоится матч «Наполи» — «Реал Сосьедад». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Гал Лайбувитц.
Матч «Реала Сосьедад» с «Наполи» во 2-м туре завершился победой итальянской команды со счётом 1:0.
«Наполи», набрав 10 очков, занимает первое место в группе F Лиги Европы, опережая «Реал Сосьедад» и «АЗ Алкмар» на 2 очка. «Риека» (1) замыкает квартет.
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