«Наполи» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 10 декабря, состоится матч «Наполи» — «Реал Сосьедад». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Гал Лайбувитц.



Матч «Реала Сосьедад» с «Наполи» во 2-м туре завершился победой итальянской команды со счётом 1:0.



«Наполи», набрав 10 очков, занимает первое место в группе F Лиги Европы, опережая «Реал Сосьедад» и «АЗ Алкмар» на 2 очка. «Риека» (1) замыкает квартет.