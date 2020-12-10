Бразильский нападающий Халк попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает Football Insider. Английский клуб ищет замену форварду Раулю Хименесу, который заработал перелом черепа в матче 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).



Напомним, ранее появилась информация, что Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы выступать в английской Премьер-лиге. Зарплата 34-летнего игрока в китайском клубе «Шанхай СИПГ» составляла около 20 млн евро.



Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ» и является свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. Появилась информация, что сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту контракт с зарплатой € 3 млн в год.



В 2016 году Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за € 55,8 млн. Он провёл за клуб 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.

Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы играть в АПЛ