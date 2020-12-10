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Сборная России занимает 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сегодня, 10 декабря, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Россия сохранила за собой 39-е место. На сегодня в активе сборной 1461 очков.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось.

Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)

39. Россия (1441).

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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