Сборная России занимает 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 10 декабря, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Россия сохранила за собой 39-е место. На сегодня в активе сборной 1461 очков.
В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось.
Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)
…
39. Россия (1441).
С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».
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