Бистрович: матч с «Динамо» из ничего не решает, но ЦСКА постарается одержать победу

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».



«Неважно, что игра ничего не решает для обеих команд. Мы постараемся одержать победу, нам их не хватает, особенно в Лиге Европы. Мне будет приятно сыграть в Хорватии. Всегда мечтал, если уеду в зарубежный клуб, сыграть с хорватской командой здесь, и вот одна моя мечта сбылась», — цитирует Бистровича пресс-служба ЦСКА.



Московский ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидер квартета — загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место, третье место занимает «Фейеноорд» (5). Проигрыш в матче с «Вольфсбергом» (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

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