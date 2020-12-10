Бэйл потроллил Сона во время тренировки, назвав его Кариусом

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», подшутил над партнёром по атаке Сон Хын Мином во время тренировки.
В ходе занятия защитник Бен Дэвис пробил по воротам, а находившийся в нескольких метрах от них кореец изобразил вратаря и попытался поймать мяч. Принять мяч удачно Сону не удалось, и он его выронил. Бэйл не упустил возможности потроллить одноклубника и крикнул ему «Кариус!».
Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 «Реал» встречался с «Ливерпулем». Главным героем того матча стал Бэйл, а главным антигероем – вратарь красных Лорис Кариус. Валлиец, выйдя на замену, оформил дубль и принёс «сливочным» победу со счётом 3:1 и третий подряд трофей главного еврокубка. Немец в свою очередь стал виновником двух пропущенных голов. В первом случае он сбросил мяч на ногу форварду Кариму Бензема, а во втором не справился с дальним ударом Бэйла, отбив снаряд в ворота.
- 10 декабря 2020
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:43
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:04
-
10:58
-
10:30
-
10:29
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:19
-
07:50
-
07:23
-
06:53
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34