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Бэйл потроллил Сона во время тренировки, назвав его Кариусом

Бэйл потроллил Сона во время тренировки, назвав его Кариусом
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», подшутил над партнёром по атаке Сон Хын Мином во время тренировки.

В ходе занятия защитник Бен Дэвис пробил по воротам, а находившийся в нескольких метрах от них кореец изобразил вратаря и попытался поймать мяч. Принять мяч удачно Сону не удалось, и он его выронил. Бэйл не упустил возможности потроллить одноклубника и крикнул ему «Кариус!».

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 «Реал» встречался с «Ливерпулем». Главным героем того матча стал Бэйл, а главным антигероем – вратарь красных Лорис Кариус. Валлиец, выйдя на замену, оформил дубль и принёс «сливочным» победу со счётом 3:1 и третий подряд трофей главного еврокубка. Немец в свою очередь стал виновником двух пропущенных голов. В первом случае он сбросил мяч на ногу форварду Кариму Бензема, а во втором не справился с дальним ударом Бэйла, отбив снаряд в ворота.

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