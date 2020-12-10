В отношении «Тамбова» вновь возбуждено административное дело за невыплату заработной платы

В отношении ассоциации футбольного клуба «Тамбов» вновь возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату заработной платы.



«Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения трудовых прав работников ассоциации футбольный клуб «Тамбов». В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплатить работнику заработную плату. В нарушение указанных положений закона в ассоциации ФК «Тамбов» имеется задолженность по выплате заработной платы работникам за период сентябрь 2020-октябрь 2020 года, всего на сумму 117 984 534,72 руб.



Постановлением Государственной инспекции труда в Тамбовской области от 07.05.2020 ассоциация футбольного клуба «Тамбов» Тамбовской области привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.



Таким образом, юридическим лицом ассоциация футбольный клуб «Тамбов» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, поэтому в отношении ассоциации футбольный клуб «Тамбов» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по данной статье, которое направлено для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района г. Тамбова», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Тамбовской области.

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