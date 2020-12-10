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Матч «Зенита» с «Динамо» пройдёт при пустых трибунах

Матч «Зенита» с «Динамо» пройдёт при пустых трибунах
Футбол / РПЛ 0

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» примет на «Газпром Арене» «Динамо», пройдёт при пустых трибунах. Посетить встречу смогут только посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы», — сообщается на официальном сайте «Зенита».

Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Зенит», набрав 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая по дополнительным показателям «Спартак». В свою очередь «Динамо» (30) располагается на четвёртой строчке.

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