Матч «Зенита» с «Динамо» пройдёт при пустых трибунах

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» примет на «Газпром Арене» «Динамо», пройдёт при пустых трибунах. Посетить встречу смогут только посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы», — сообщается на официальном сайте «Зенита».
Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Зенит», набрав 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая по дополнительным показателям «Спартак». В свою очередь «Динамо» (30) располагается на четвёртой строчке.
- 10 декабря 2020
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:43
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:04
-
10:58
-
10:30
-
10:29
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:19
-
07:50
-
07:23
-
06:53
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34