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Шварц рассказал, что говорил Каборе после окончания матча «Динамо» — «Арсенал»

Шварц рассказал, что говорил Каборе после окончания матча «Динамо» — «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что говорил полузащитнику Шарлю Каборе после финального свистка в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Бело-голубые в той встрече одержали победу со счётом 1:0, а 32-летний хавбек провёл все 90 минут на скамейке запасных.

«Каборе — очень важный игрок для нас. Уважаю его как футболиста и человека. Объяснил ему, почему не выпустили его, а выпустили Нойштедтера. Нам нужен был высокий игрок, чтобы эффективнее сыграть на стандартах», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В 18-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» предстоит сыграть с «Зенитом». Матч состоится 12 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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