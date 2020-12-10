Шварц сообщил о готовности Игбуна к матчу с «Зенитом». Форвард не играл с сентября

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о возвращении нападающего Сильвестра Игбуна в строй в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Как вы знаете, у Игбуна не было возможности тренироваться на протяжении шести недель из-за травмы. Сейчас же с каждой тренировкой он всё больше и больше готов к составу. Думаю, что Сильвестр будет в составе на игру в субботу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Зенит», набрав 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая по дополнительным показателям «Спартак». «Динамо» (30) располагается на четвёртом месте.