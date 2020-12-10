Шварц сообщил о готовности Игбуна к матчу с «Зенитом». Форвард не играл с сентября

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о возвращении нападающего Сильвестра Игбуна в строй в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Как вы знаете, у Игбуна не было возможности тренироваться на протяжении шести недель из-за травмы. Сейчас же с каждой тренировкой он всё больше и больше готов к составу. Думаю, что Сильвестр будет в составе на игру в субботу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Зенит», набрав 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая по дополнительным показателям «Спартак». «Динамо» (30) располагается на четвёртом месте.
- 10 декабря 2020
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:43
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:04
-
10:58
-
10:30
-
10:29
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:19
-
07:50
-
07:23
-
06:53
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34