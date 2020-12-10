Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Антверпен». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сандро Шварц: смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» и проанализировали его

Сандро Шварц: смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» и проанализировали его
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о «Зените», с которым его подопечным предстоит сыграть в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» (российская команда в Лиге чемпионов уступила на своём поле со счётом 1:2. – Прим. «Чемпионата») и проанализировали его. Нам нужно будет играть в смелый футбол. «Зенит» выиграл последний матч в РПЛ. Что касается Дзюбы, наверняка он выйдет против нас.

Это большой вызов – помериться силами с такой замечательной командой, как «Зенит». Знаем, что в игре с «Боруссией» после первого тайма «Зенит» выигрывал. Важно понимать, что если мы будем давать пространство и время на принятие решений, то столкнёмся с проблемами», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Шварц отреагировал на просьбу Степашина сыграть с «Зенитом» первым номером
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020