Сандро Шварц: смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» и проанализировали его

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о «Зените», с которым его подопечным предстоит сыграть в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, мы смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» (российская команда в Лиге чемпионов уступила на своём поле со счётом 1:2. – Прим. «Чемпионата») и проанализировали его. Нам нужно будет играть в смелый футбол. «Зенит» выиграл последний матч в РПЛ. Что касается Дзюбы, наверняка он выйдет против нас.
Это большой вызов – помериться силами с такой замечательной командой, как «Зенит». Знаем, что в игре с «Боруссией» после первого тайма «Зенит» выигрывал. Важно понимать, что если мы будем давать пространство и время на принятие решений, то столкнёмся с проблемами», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 10 декабря 2020
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:43
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:04
-
10:58
-
10:30
-
10:29
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:19
-
07:50
-
07:23
-
06:53
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34