Сандро Шварц: смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» и проанализировали его

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о «Зените», с которым его подопечным предстоит сыграть в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Конечно, мы смотрели матч «Зенита» с «Боруссией» (российская команда в Лиге чемпионов уступила на своём поле со счётом 1:2. – Прим. «Чемпионата») и проанализировали его. Нам нужно будет играть в смелый футбол. «Зенит» выиграл последний матч в РПЛ. Что касается Дзюбы, наверняка он выйдет против нас.



Это большой вызов – помериться силами с такой замечательной командой, как «Зенит». Знаем, что в игре с «Боруссией» после первого тайма «Зенит» выигрывал. Важно понимать, что если мы будем давать пространство и время на принятие решений, то столкнёмся с проблемами», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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