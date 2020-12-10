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Шварц нашёл положительный момент в том, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт без зрителей

Шварц нашёл положительный момент в том, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт без зрителей
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение провести матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» при пустых трибунах.

«Для меня это будет первый опыт футбола в России без зрителей. В этом есть положительные моменты – могу больше управлять командой с бровки и докричаться до своих игроков.

Мы не концентрируется на том, чтобы удивить чем-то соперников. Наверняка тренеры соперников нас изучают. Что касается игры «Динамо», нам важно улучшать её во многих компонентах.

Мы просмотрели победный матч «Динамо» с «Зенитом» в первом круге (1:0. – Прим. «Чемпионата»). Достаточно сложно сравнивать нынешнее состояние команды с тем, которое было тогда. Статистика и данные показывают, что «Зенит» – серьёзная команда с высококлассными игроками. Надо хорошо защищаться, не давать сопернику время на принятие решений.

У нас нет мыслей об отпуске. Ребята тренируются. В ближайшие семь дней у нас будут тренировки. Сейчас у нас два дня до игры с «Зенитом», потом матч в Сочи. Всё наше внимание сосредоточено на матчах. Пока нет времени обсуждать сборы. Конечно, мы на них поедем», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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