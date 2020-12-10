Перед всеми матчами 6-го тура Лиги Европы состоится минута молчания в честь Паоло Росси

Перед всеми сегодняшними матчами Лиги Европы состоится минута молчания в честь Паоло Росси, который вчера скончался в возрасте 64 лет, сообщает пресс-служба УЕФА. Причиной смерти стал рак лёгких.
В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром турнира. На групповой стадии он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финальной встрече забил гол в ворота ФРГ (3:1).
Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком чемпионата мира. Итальянский футболист входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.
Всего за сборную Италии Росси провёл 48 матчей и забил 20 голов. Также он играл за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе «Ювентуса» Росси дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Кубков и Кубок европейских чемпионов.
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