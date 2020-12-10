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У двух игроков «Наполи» положительные тесты на коронавирус. Сегодня матч в Лиге Европы

У двух игроков «Наполи» положительные тесты на коронавирус. Сегодня матч в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

«Наполи» сообщил в «Твиттере» об итогах тестирования футболистов на коронавирус в преддверии матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

Проверка прошла накануне, 9 декабря, а сегодня команда получила результаты. Положительными оказались тесты защитников Эльсеида Хюсая и Амира Ррахмани. Оба игрока отправились на карантин и будут пребывать в изоляции до повторного тестирования.

Матч «Наполи» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Наполи», набрав 10 очков, занимает первое место в группе F Лиги Европы, опережая «Реал Сосьедад» и «АЗ Алкмар» на 2 очка. «Риека» (1) замыкает квартет.

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