«Это Урун сегодня на поле». Александр Кокорин — о фото Андрея Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил в своём «инстаграме» забавное фото с подписью «С Днём футбола».
«Это Урун сегодня на поле», — отреагировал нападающий красно-белых Александр Кокорин.
«Спартак» официально объявил о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова 5 августа. До «Уфы» Урунов выступал на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента, провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.
12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.
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