Бензема: Зидан и игроки «Реала» стали сильнее после матча с «Боруссией»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о победе в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
Встреча, состоявшаяся накануне, 9 декабря, в Мадриде была решающей для подопечных Зинедина Зидана. На выход в плей-офф претендовали все четыре команды из группы, и для гарантированного прохода «сливочным» нужно было добыть победу. Они справились со своей задачей (2:0), а Бензема стал главным героем матча, оформив дубль.
«Мы все стали сильнее после этого матча – и Зидан, и игроки. Это именно тот футбол, который нам нужен. Если бы мы играли так всегда…» — приводит слова Бензема Marca.
Вместе с «Реалом» из группы Лиги чемпионов, несмотря на поражение вышла «Боруссия». В Лигу Европы отправился «Шахтёр», а «Интер» завершил выступление в еврокубках.
- 10 декабря 2020
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