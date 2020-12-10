Бензема: Зидан и игроки «Реала» стали сильнее после матча с «Боруссией»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о победе в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.



Встреча, состоявшаяся накануне, 9 декабря, в Мадриде была решающей для подопечных Зинедина Зидана. На выход в плей-офф претендовали все четыре команды из группы, и для гарантированного прохода «сливочным» нужно было добыть победу. Они справились со своей задачей (2:0), а Бензема стал главным героем матча, оформив дубль.



«Мы все стали сильнее после этого матча – и Зидан, и игроки. Это именно тот футбол, который нам нужен. Если бы мы играли так всегда…» — приводит слова Бензема Marca.



Вместе с «Реалом» из группы Лиги чемпионов, несмотря на поражение вышла «Боруссия». В Лигу Европы отправился «Шахтёр», а «Интер» завершил выступление в еврокубках.

Бензема повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов