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Бензема прокомментировал повторение рекорда Роберто Карлоса

Бензема прокомментировал повторение рекорда Роберто Карлоса
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал своё достижение по итогам матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0).

Встреча с немецкой командой стала для 32-летнего футболиста 527-й за «Королевский клуб» во всех турнирах. По этому показателю среди легионеров он сравнялся с рекордсменом, бывшим защитником «сливочных» Роберто Карлосом.

«Я рад сравняться с Роберто Карлосом, потому что он легенда клуба. Я счастлив и двигаюсь дальше», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, встреча, состоявшаяся накануне, 9 декабря, в Мадриде была решающей для подопечных Зинедина Зидана. На выход в плей-офф претендовали все четыре команды из группы, и для гарантированного прохода «сливочным» нужно было добыть победу. Они справились со своей задачей, а Бензема стал главным героем матча, оформив дубль.

Бензема: Зидан и игроки «Реала» стали сильнее после матча с «Боруссией»
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