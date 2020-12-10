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Бензема: Рамос — лучший защитник в мире

Бензема: Рамос — лучший защитник в мире
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высоко оценил партнёра по команде, защитника Серхио Рамоса.

«Очень важно, что Серхио в порядке, он помогает нам всем. Это лучший защитник в мире», — приводит слова Бензема Marca.

34-летний Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого играл за «Севилью», воспитанником которой является. В свою очередь 32-летний Бензема перешёл в «Королевский клуб» в 2009 году из родного «Лиона».

Накануне, 9 декабря, «Реал» встретился с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч был решающим для подопечных Зинедина Зидана: на выход в плей-офф претендовали все четыре команды из группы, и для гарантированного прохода «сливочным» нужно было добыть победу. Они справились со своей задачей, а Бензема стал главным героем матча, оформив дубль.

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