Руменигге: Холанд – зверь, но он не нужен «Баварии»
Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не собирается бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Нам не нужен Холанд, поскольку у нас есть Левандовски. Тем не менее Эрлинг – зверь, он забивает много голов и заслужил приз Golden Boy», — цитирует Руменигге Goal.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне году он провёл за немецкий клуб 14 встреч во всех турнирах, забил 17 голов, отдал три результативные передачи. Контракт Холанда с «Боруссией» действует до лета 2024 года.
Ранее стало известно, что 20-летний Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы.
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