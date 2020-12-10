Руменигге: Холанд – зверь, но он не нужен «Баварии»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не собирается бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Нам не нужен Холанд, поскольку у нас есть Левандовски. Тем не менее Эрлинг – зверь, он забивает много голов и заслужил приз Golden Boy», — цитирует Руменигге Goal.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне году он провёл за немецкий клуб 14 встреч во всех турнирах, забил 17 голов, отдал три результативные передачи. Контракт Холанда с «Боруссией» действует до лета 2024 года.



Ранее стало известно, что 20-летний Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы.