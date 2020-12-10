Нойер, Гильерме и Сафонов сделали больше всего сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер возглавил список вратарей, сделавших больше всего сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Немецкий вратарь провёл на поле пять матчей, в которых спас свои ворота 27 раз. Голкипер «Локомотива» Гильерме сделал 25 сейвов в шести встречах. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов провёл на групповом этапе четыре матча, на его счету 24 сейва.

Российские клубы за 18 игр группового этапа турнира одержали всего одну победу, которая на счету «Краснодара». Команда Мурада Мусаева финишировала на третьем месте группы E, набрав 5 очков, и выступит в плей-офф Лиги Европы.

«Локомотив» в группе A занял последнее место, набрав три очка. «Железнодорожники» трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.