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Орлов: у Влашича есть силы, а у Дзюбы нет. Что происходит?

Орлов: у Влашича есть силы, а у Дзюбы нет. Что происходит?
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в последних матчах.

«Семак говорит, что у него нет глубины состава. Ребята, у вас зарплатная ведомость вообще вся заполнена. Кто занимает эти позиции? Тогда вы лучше уберите человек пять совсем и делайте что-то в тренировочном процессе. Все наши футболисты сдали. Почему они не так тренированы, как соперники? Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с „Боруссией“ и ничего не сделал.

Важный момент — скорость работы с мячом. Если соперник всё предвидит, он тебя опережает. Это резкость, тренированность. Для нападающего важно всегда камуфлировать свои действия, отскакивать от защитника. Вот есть Влашич в ЦСКА — посмотрите, чем он хорош. Никола всё время свободен для приёма. Он то слева где-то, то справа. Но для этого же надо пробежать 30-40 метров. У него есть силы, а Дзюбы сил нет. В буквальном смысле! Значит, он не тренируется так, как надо. В 2018-м он бегал по флангам, да и в 2019-м. Что происходит? Он что, остановился в росте? На этот вопрос нам никто не отвечает, а он висит в воздухе. Я вижу, что Дзюба недорабатывает в игре», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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