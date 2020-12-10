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Бруну Фернандеш отреагировал на вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Бруну Фернандеш отреагировал на вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на неудачное выступление команды в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре группового этапа уступил «РБ Лейпциг» (2:3) и не смог выйти в плей-офф турнира.

Манкунианцы набрали девять очков. Но этого оказалось недостаточно, чтобы занять первое или второе место. В следующую стадию вышли «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», они набрали по 12 очков. «Манчестер Юнайтед» завершил выступление на третьем месте. Теперь английский клуб сыграет в Лиге Европы.

«Мы были недостаточно хороши. Нужно сделать гораздо больше, чтобы представлять такой большой клуб и играть с большими командами в Лиге чемпионов», — написал Фернандеш в своём «инстаграме».

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