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На чемпионате мира в Катаре разрешат использовать флаги с символикой ЛГБТ

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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На чемпионате мира в Катаре разрешат использовать флаги с символикой ЛГБТ
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

На чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, можно будет использовать флаги с цветами радуги (символика ЛГБТ). Власти Катара заверили, что они готовы придерживаться норм ФИФА, направленных на воспитание толерантности. При этом в самом Катаре действуют строгие законы, направленные против ЛГБТ.

На стадионах флаги с символикой смогут использовать фанаты. Также радужные флаги могут быть закреплены на угловых.

«Когда речь идёт о радужных флагах, у ФИФА есть собственные правила. Мы будем уважать их, какими бы они ни были. Да, у нас консервативная страна, но мы гостеприимны. Мы понимаем разницу в культурах людей из разных стран. Мы будем рады приветствовать всех гостей, ко всем мы отнесёмся с уважением. И, конечно, мы будем рассчитывать, что наши гости будут уважать нашу культуру», — цитирует главу оргкомитета ЧМ-2022 Нассера Аль-Хатера Sky Sports…

Джейми Варди подарил ЛГБТ-болельщикам сбитый радужный флаг со словами поддержки

Источник: Sky Sports

Автор: Антон Мозговой

Заглавное фото: Blazquez Dominguez/Getty Images

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