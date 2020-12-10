Кучаев перенёс операцию в связи с травмой мениска

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенёс операцию, связанную с травмой мениска левого коленного сустава, сообщает пресс-служба московского клуба. Операция проводилась в одной из немецких клиник.

Пока сроки восстановления полузащитника не называются. Эта информация будет опубликована позднее.

Сегодня, 10 декабря, ЦСКА проведёт заключительный матч в Лиге Европы. Соперниками москвичей будут футболисты загребского «Динамо».

ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидер квартета — загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место, третье место занимает «Фейеноорд» (5). Проигрыш в матче с «Вольфсбергом» (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф. В то же время «Динамо» уже гарантировало себе путёвку в плей-офф.