Кучаев перенёс операцию в связи с травмой мениска

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенёс операцию, связанную с травмой мениска левого коленного сустава, сообщает пресс-служба московского клуба. Операция проводилась в одной из немецких клиник.
Пока сроки восстановления полузащитника не называются. Эта информация будет опубликована позднее.
Сегодня, 10 декабря, ЦСКА проведёт заключительный матч в Лиге Европы. Соперниками москвичей будут футболисты загребского «Динамо».
ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидер квартета — загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место, третье место занимает «Фейеноорд» (5). Проигрыш в матче с «Вольфсбергом» (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф. В то же время «Динамо» уже гарантировало себе путёвку в плей-офф.
- 10 декабря 2020
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