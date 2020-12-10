В Госдуме отреагировали на санкции США против Кадырова и «Ахмата»

Российский депутат Игорь Лебедев поделился мнением о введении министерством финансов США санкций против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ФК «Ахмат».
«Санкционная политика длится уже не первый год, не только в отношении нашей страны. Не думаю, что санкции в отношении Рамзана Кадырова и футбольного клуба «Ахмат» повлияют на его жизнь или развитие. Клуб остаётся в составе РПЛ, продолжает достойно выступать.
Если бы эти санкции были со стороны международной или европейской федерации футбола, тогда можно было бы задуматься о последствиях. Все настолько привыкли к новым санкциям, что вряд ли обращают какое-то серьёзное внимание. Пожелаем «Ахмату» успешного выступления и не обращать внимания на мелкие неприятности», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронут активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат».
- 10 декабря 2020
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