Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Антверпен». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Госдуме отреагировали на санкции США против Кадырова и «Ахмата»

В Госдуме отреагировали на санкции США против Кадырова и «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Российский депутат Игорь Лебедев поделился мнением о введении министерством финансов США санкций против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ФК «Ахмат».

«Санкционная политика длится уже не первый год, не только в отношении нашей страны. Не думаю, что санкции в отношении Рамзана Кадырова и футбольного клуба «Ахмат» повлияют на его жизнь или развитие. Клуб остаётся в составе РПЛ, продолжает достойно выступать.

Если бы эти санкции были со стороны международной или европейской федерации футбола, тогда можно было бы задуматься о последствиях. Все настолько привыкли к новым санкциям, что вряд ли обращают какое-то серьёзное внимание. Пожелаем «Ахмату» успешного выступления и не обращать внимания на мелкие неприятности», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронут активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат».

США ввели санкции против «Ахмата»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020