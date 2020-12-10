Министр спорта РФ ответил на вопрос о возможном изменении лимита на легионеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о последнем заседании попечительского совета в 2020 году. По словам Матыцина, было принято решение о сохранении нынешнего лимита на легионеров.

«Пока никаких изменений в вопросе лимита на легионеров мы не планировали», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Левкович.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17». Это означает, что команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

После 17 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набравший 35 очков. Столько же очков у «Спартака», но москвичи отстают по дополнительным показателям. На третьем месте находится ЦСКА, набравший 33 очка.