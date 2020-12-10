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«Уголовное преступление». Дюков прокомментировал слив видео с Дзюбой

«Уголовное преступление». Дюков прокомментировал слив видео с Дзюбой
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал скандал вокруг появления видео с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Есть главный тренер, который отвечает за команду и за результат. Он принял такое решение по Дзюбе, неоднократно его объяснял. И это его прерогатива — ему лучше знать, как создать нужную атмосферу, что может помочь игрокам и помешать. Если говорить об Артёме, то нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Это уголовное преступление. Тех, кто это сделал, нужно за такое наказывать.

Но эта история повлияла на игрока, в такой ситуации просто невозможно концентрироваться на футболе. Черчесов руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и возможность разобраться с этой проблемой. С другой стороны, к истории было приковано повышенное общественное внимание, большинство граждан поддержало Артёма, но были и критические замечания в его адрес. Решение Черчесова было вызвано ещё и желанием оградить сборную от этой истории. Оградить от обсуждения этой проблемы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео Дзюбы обсуждают на федеральных каналах. Других проблем в стране нет
Ведущие вышли в эфир с лозунгом «Я/мы Дзюба» и активно его защищали.
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