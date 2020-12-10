РФС сформирует заявку на будущие футбольные турниры с 2025 года

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда будут сформированы заявки на крупные футбольные турниры.

«Бюджет РФС ещё не утверждён, работа над ним ещё ведётся. Надеемся, что доходы, ну и расходная часть будет выше, чем в 2020 году. Сокращение госфинансирования? Этот вопрос мы с Олегом Васильевичем не обсуждали. С ним мы обсуждаем программу развития массового и детско-юношеского футбола. Это является для нас приоритетом.

Мы рассматриваем различные варианты заявок на будущие турниры. Вы знаете, у нас в стране много новых стадионов, и та инфраструктура, которая есть, её нужно использовать. В ближайшее время мы определимся с теми соревнованиями, за право проведения которых мы можем побороться. Сформируем нашу заявку с 2025 года.

Руководитель ФНЛ Игорь Ефремов принял решение уйти, и лига удовлетворила это решение. Дальше должны пройти выборы, в ходе которых будет выбран новый руководитель. Что касается работы лиг, право проведения соревнований от РФС передано клубам и лигам. Что касается форматов и реформ, мы со своей стороны ждём проявления инициативы от клубов и лиг. Лиги готовы к изменениям. К концу этого сезона будет принято решение и можно будет преступить к реализации идей. Я бы не хотел обсуждать детали и нюансы, эта работа должна вестись лигой. У нас есть позиция, но было бы неправильно подменять что-то. Клубы находят источники финансирования. Их возглавляют управленцы с опытом. Это их компетенция, и в их интересах участвовать в развитии лиги. РФС готов участвовать и помогать методически и позиционно", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.