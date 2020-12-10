В МИД РФ назвали незаконными и глупыми санкции США против «Ахмата»
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции США. Ранее стало известно, что в санкционный список был включён Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также связанные с ним структуры. В их числе оказались ФК «Ахмат» и бойцовский клуб «Ахмат».
«Незаконные и глупые», — сказала о санкциях Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Вся собственность Кадырова и связанных с ним юрлиц, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.
В Госдуме отреагировали на санкции США против Кадырова и «Ахмата»
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