«Арсенал» победил «Дандолк» и вместе с «Мольде» вышел в плей-офф Лиги Европы

В Лиге Европы состоялись матчи 6-го тура в группе B. «Арсенал» одержал очередную победу, а «Мольде» сыграл вничью, которой хватило для выхода в плей-офф турнира.
«Арсенал» в гостях победил ирландский «Дандолк» со счётом 4:2. Лондонцы уже в первые 20 минут забили два мяча, забили Эдвард Нкетиа и Мохамед Эльнени. Вскоре Джордан Флорес сократил отставание в счёте. Но после перерыва Джозеф Уиллок и Фоларин Балогун довели счёт до крупного. От разгрома «Дандолк» спас гол Шона Хора.
В параллельном матче венский «Рапид» на своём поле сыграл вничью с «Мольде» со счётом 2:2. В составе норвежского клуба Магнус Эйкрем оформил дубль. У хозяев по мячу забили Марсель Рицмайер и Мелих Ибрахимоглу.
«Арсенал» набрал 18 очков и занял первое место в турнирной таблице. Второе место занял «Мольде» (10), третье — «Рапид» (7). «Дандолк» завершил турнир, так и не набрав ни одного очка.
- 10 декабря 2020
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