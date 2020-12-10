Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Антверпен». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» победил «Дандолк» и вместе с «Мольде» вышел в плей-офф Лиги Европы

«Арсенал» победил «Дандолк» и вместе с «Мольде» вышел в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Лиге Европы состоялись матчи 6-го тура в группе B. «Арсенал» одержал очередную победу, а «Мольде» сыграл вничью, которой хватило для выхода в плей-офф турнира.

«Арсенал» в гостях победил ирландский «Дандолк» со счётом 4:2. Лондонцы уже в первые 20 минут забили два мяча, забили Эдвард Нкетиа и Мохамед Эльнени. Вскоре Джордан Флорес сократил отставание в счёте. Но после перерыва Джозеф Уиллок и Фоларин Балогун довели счёт до крупного. От разгрома «Дандолк» спас гол Шона Хора.

В параллельном матче венский «Рапид» на своём поле сыграл вничью с «Мольде» со счётом 2:2. В составе норвежского клуба Магнус Эйкрем оформил дубль. У хозяев по мячу забили Марсель Рицмайер и Мелих Ибрахимоглу.

«Арсенал» набрал 18 очков и занял первое место в турнирной таблице. Второе место занял «Мольде» (10), третье — «Рапид» (7). «Дандолк» завершил турнир, так и не набрав ни одного очка.

Лига Европы. Группа B. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 2
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 Эйкрем – 12'   1:1 Рицмайер – 43'   1:2 Эйкрем – 46'   2:2 Ибрахимоглу – 90'
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Дандолк
Дандолк, Ирландия
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Нкетиа – 12'   0:2 Эльнени – 18'   1:2 Флорес – 22'   1:3 Уиллок – 67'   1:4 Балогун – 80'   2:4 Хор – 85'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020