«Наполи» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

В группе F Лиги Европы состоялись матчи 6-го тура. «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» нанёс поражение «Реалу Сосьедад». Встреча команд завершилась со счётом 1:1. На 34-й минуте счёт в матче открыл Пётр Зелиньски. «Реал Сосьедад» сумел отыграться уже в компенсированное время. Ничью гостям принёс точный удар Виллиана Жозе.
В параллельном матче «Риека» одержала победу над «АЗ Алкмар». На 51-й минуте Лука Менало открыл счёт. Овен Вейндал восстановил равновесие в счёте уже через шесть минут, но уже в компенсированное время Иван Томечак принёс хорватскому клубу победу.
«Наполи» завершил групповой турнир на первом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. Также в плей-офф вышел «Реал Сосьедад», набравший девять очков. АЗ занял третье место (8), а «Риека» — четвёртое (4).
- 10 декабря 2020
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