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«Наполи» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

«Наполи» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В группе F Лиги Европы состоялись матчи 6-го тура. «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» нанёс поражение «Реалу Сосьедад». Встреча команд завершилась со счётом 1:1. На 34-й минуте счёт в матче открыл Пётр Зелиньски. «Реал Сосьедад» сумел отыграться уже в компенсированное время. Ничью гостям принёс точный удар Виллиана Жозе.

В параллельном матче «Риека» одержала победу над «АЗ Алкмар». На 51-й минуте Лука Менало открыл счёт. Овен Вейндал восстановил равновесие в счёте уже через шесть минут, но уже в компенсированное время Иван Томечак принёс хорватскому клубу победу.

«Наполи» завершил групповой турнир на первом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. Также в плей-офф вышел «Реал Сосьедад», набравший девять очков. АЗ занял третье место (8), а «Риека» — четвёртое (4).

Лига Европы. Группа F. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Окончен
2 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Менало – 51'   1:1 Вейндал – 57'   2:1 Томечак – 90+3'
Удаления: нет / Карлссон – 80'
Лига Европы. Группа F. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Зелиньски – 34'   1:1 Виллиан Жозе – 90+2'
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