Суд отклонил апелляцию Робиньо, приговорённого к 9 годам за изнасилование

Апелляционный суд Италии подтвердил обвинительный приговор второй в отношении нападающего «Сантоса» Робиньо, которому в 2017 году дали девять лет за изнасилование, сообщает UOL.
Защита Робинью не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию в кассационный суд.
Ранее исполняющий обязанности президента «Сантоса» Орландо Ролло прокомментировал ситуацию с будущим в команде 36-летнего нападающего. По его словам, если Робиньо признают виновным, клуб будет настаивать на расторжении договора.
Напомним, что в ноябре прошлого года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.
11 октября Робиньо подписал контракт с «Сантосом», однако спустя 6 дней клуб приостановил его действие, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.
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