Круговой отреагировал на жеребьёвку молодёжного Евро-2021

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года. Российская сборная сыграет с Данией, Францией и Исландией.

«Ждал жеребьевки, спокойно отреагировал на её итоги. В финальной стадии нет слабых соперников, поэтому не вижу смысла сравнивать сборные, против которых мы играли в квалификации.

Знаю, что в сборной Франции много игроков из Лиги 1. Знаю Камара из «Марселя», Бадьяшила из «Монако». Это игроки высокого уровня. Франция — гранд европейского футбола. Плюс ко всему в прошлом году я был близок к переходу в аренду в клуб французской Лиги 2, там очень солидный уровень чемпионата.

Дания уверенно заняла своё первое место в группе. Исландия опередила очень боевитые сборные Ирландии и Швеции. Поэтому мы готовы к очень серьёзному сопротивлению. Конечно, сделаем всё, чтобы выйти из группы. Мы едем, чтобы показывать себя на международной арене», — цитирует Кругового Sport24.