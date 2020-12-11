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Круговой отреагировал на жеребьёвку молодёжного Евро-2021

Круговой отреагировал на жеребьёвку молодёжного Евро-2021
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года. Российская сборная сыграет с Данией, Францией и Исландией.

«Ждал жеребьевки, спокойно отреагировал на её итоги. В финальной стадии нет слабых соперников, поэтому не вижу смысла сравнивать сборные, против которых мы играли в квалификации.

Знаю, что в сборной Франции много игроков из Лиги 1. Знаю Камара из «Марселя», Бадьяшила из «Монако». Это игроки высокого уровня. Франция — гранд европейского футбола. Плюс ко всему в прошлом году я был близок к переходу в аренду в клуб французской Лиги 2, там очень солидный уровень чемпионата.

Дания уверенно заняла своё первое место в группе. Исландия опередила очень боевитые сборные Ирландии и Швеции. Поэтому мы готовы к очень серьёзному сопротивлению. Конечно, сделаем всё, чтобы выйти из группы. Мы едем, чтобы показывать себя на международной арене», — цитирует Кругового Sport24.

Определились соперники молодёжной сборной России по групповому этапу Евро-2021
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