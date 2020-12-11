«Лестер» обыграл АЕК Карреры в Лиге Европы

В группе G Лиги Европы состоялись матчи 6-го тура. Английский «Лестер Сити» и португальская «Брага», досрочно гарантировавшие себе путёвки в плей-офф турнира, одержали уверенные победы.
«Лестер» на своём поле обыграл греческий АЕК, встреча закончилась со счётом 2:0. Оба мяча хозяева забили уже в начале встречи. На 12-й минуте счёт открыл Дженгиз Ундер, а ещё через две минуты преимущество хозяев удвоил Харви Барнс.
С таким же счётом «Брага» обыграла на своём поле украинскую «Зарю». На 61-й минуте Йель Абу Ханна срезал мяч в собственные ворота, а на 68-й минуте Рикарду Орта забил второй мяч.
«Лестер» и «Брага» набрали по 13 очков, но первое место по дополнительным показателям занял английский клуб. «Заря» завершила турнир на третьем месте (6), а АЕК, который возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера — на четвёртом (3).
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