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«Лестер» обыграл АЕК Карреры в Лиге Европы

«Лестер» обыграл АЕК Карреры в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В группе G Лиги Европы состоялись матчи 6-го тура. Английский «Лестер Сити» и португальская «Брага», досрочно гарантировавшие себе путёвки в плей-офф турнира, одержали уверенные победы.

«Лестер» на своём поле обыграл греческий АЕК, встреча закончилась со счётом 2:0. Оба мяча хозяева забили уже в начале встречи. На 12-й минуте счёт открыл Дженгиз Ундер, а ещё через две минуты преимущество хозяев удвоил Харви Барнс.

С таким же счётом «Брага» обыграла на своём поле украинскую «Зарю». На 61-й минуте Йель Абу Ханна срезал мяч в собственные ворота, а на 68-й минуте Рикарду Орта забил второй мяч.

«Лестер» и «Брага» набрали по 13 очков, но первое место по дополнительным показателям занял английский клуб. «Заря» завершила турнир на третьем месте (6), а АЕК, который возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера — на четвёртом (3).

Лига Европы. Группа G. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
2 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Ундер – 12'   2:0 Барнс – 14'
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 0
Заря
Луганск, Украина
1:0 Абу Ханна – 61' (автогол)   2:0 Орта – 68'
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