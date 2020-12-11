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«Грустить не стоит. Забыть и идти дальше». Иржи Ярошик — о вылете ЦСКА из Лиги Европы

«Грустить не стоит. Забыть и идти дальше». Иржи Ярошик — о вылете ЦСКА из Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Бывший защитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал поражение «армейцев» в шестом туре группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

«ЦСКА провалил Лигу Европы. Конечно, это никуда не годится. Команда должна бороться за выход из группы, вместо этого — последнее место и ни одной победы за шесть матчей. «Армейцам» не хватает мастерства, опытных игроков — это делает разницу между средним и большим клубом. Выступление в Лиге Европы в очередной раз подтверждает — в Европе не стоит надеяться на фарт.

Команда будто не голодна до побед, нет искры в глазах. Порой соперника можно переиграть за счёт самоотдачи, но это не про сегодняшний ЦСКА. Я, как и остальные болельщики ЦСКА, могу лишь надеяться, что в следующей еврокубковой кампании команда выступит лучше. Грустить уж точно не стоит. Быстро забыть и идти дальше», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Армейцы» финишировали на последнем месте в группе, не одержав ни одной победы – три ничьи и три поражения.

Российские клубы одержали одну победу в 24 еврокубковых матчах
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