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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.

В следующий раунд турнира прошли «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Гранада» (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция), «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Израиль). «Тоттенхэм» (Англия), «Антверпен» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Вольфсберг» (Австрия), «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия),

Также в 1/16 финала сыграют команды, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов: «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Шахтёр» (Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Краснодар» (Россия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» Киев (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

От России в групповом этапе Лиги Европы выступал ЦСКА. «Армейцы» финишировали на последнем месте в группе, не одержав ни одной победы – три ничьи и три поражения.

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