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ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко до Нового года

ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко до Нового года
Футбол / РПЛ 0

В ЦСКА рассматривают отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после окончания осенне-зимней части чемпионата. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник «Чемпионату».

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. После 17 туров чемпионата России команда занимает третье место, набрав 33 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 2 очка. За последние шесть матчей во всех турнирах «армейцы» не одержали ни одной победы (три поражения и три ничьи).

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

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