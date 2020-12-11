Гончаренко: ЦСКА не будет удерживать Влашича, сдерживая его развитие

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3) оценил игру Кристияна Бистровича и Николы Влашича.

«Бистрович забил сегодня, он молодец. У нас высокая конкуренция в центре поля. До зимней паузы осталось лишь две игры, нужно оценить состояние игроков, чтобы хорошо провести эти матчи. Возможно, в оставшихся играх выбор падёт на Бистровича.

Влашич делает хорошие шаги вперёд, здорово развивается за всё то время, что находится в ЦСКА. У него высокий потенциал. Надеемся, он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. У него большой потенциал. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его развитие», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи.