Рауль Хименес впервые посетил базу «Вулверхэмптона» после перелома черепа. Фото

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес впервые появился на базе клуба после перелома черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» Игрок перенёс операцию в Лондоне.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Вулверхэмптона».

Видео травмы Рауля Хименеса.

Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, у игрока «волков» всё было более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли с поля на носилках, также ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжил встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.

В нынешнем сезоне АПЛ Хименес принял участие в 10 матчах, в которых забил 4 гола.