Рауль Хименес впервые посетил базу «Вулверхэмптона» после перелома черепа. Фото
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес впервые появился на базе клуба после перелома черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» Игрок перенёс операцию в Лондоне.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Вулверхэмптона».
Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, у игрока «волков» всё было более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли с поля на носилках, также ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжил встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.
В нынешнем сезоне АПЛ Хименес принял участие в 10 матчах, в которых забил 4 гола.
Халк попал в сферу интересов «Вулверхэмптона»
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