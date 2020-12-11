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Обляков: российские команды в еврокубках заслужили те места, которые заняли

Обляков: российские команды в еврокубках заслужили те места, которые заняли
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение «армейцев» в шестом туре группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

«Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Я не знаю, в чем причина.

Надо было забить гол, у нас было много моментов. Где-то вратари вытаскивали, нам не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но Лига Европы для нас сложилась неудачно в целом. В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи.

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